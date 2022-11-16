توقيف 45 تاجر مخدرات وحجز 3 قناطير كيف قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 45 تاجر مخدرات، خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، شملت الفترة الممتدة من 09 إلى 15 نوفمبر 2022، أحبطت ذات المصالح محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتقدر كمية المحجوزات، بـ3 قناطير و21 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ236977 قرص.

كما تم توقيف 151 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف.

وضبطت مفارز الجيش، 36 مركبة و253 مولدا كهربائيا و210 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن. و22 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 10 أشخاص وضبط 15 بندقية صيد و4 مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ5 أطنان وكذا 63 قنطار من مادة التبغ.

بالإضافة إلى 3900 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ25528 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف والوادي وبرج باجي مختار.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.