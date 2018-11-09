توقيف 45 “حراڤا” من بينهم 13 مغربيا بعين تيموشنت

أوقف عناصر حرس السواحل لوحدة بوزجار بعين تيموشنت، 45 حراڤا من بينهم 13 مغربيا

العملية الأولى تمت في حدود الساعة الثانية من صبيحة اليوم بجزيرة “حبيباس” تم من خلالها توقيف 16 “حراقا” من بينهم 13 مغربي

أما البقية ينحذرون من بلدية شعبة اللحم بعين تموشنت.

الأشخاص تم توقيفهم عقب انطلاقهم من شاطئ مداغ و بعد ملاحظتهم لفرقة حرس السواحل اقتادهم قائد الرحلة نحو الجزيرة و حاول بدوره تمويه عناصر حرس السواحل غير أن محاولات الحراقة باءت بالفشل.

و في عملية ثانية، تمكنت عناصر السواحل لوحدة بوزجار من إحباط عملية هجرة غير شرعية ل 29 “حراقا” من بينهم امرأة و قاصران ينحدرون من وهران، الشلف و سيدي بلعباس حيث تمت العملية شمال شاطئ بوزجار