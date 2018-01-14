توقيف 5 أشخاص لتورطهم في قضية الدعارة بقسنطينة

تممكن مصالح أمن قسنطينة من توقيف 5 أشخاص لتورطهم في خلق وكر للدعارة بمحل تجاري، بالإضافة إلى حيازة المخدرات.

وحسب بيان لمصالح الأمن تترواح أعمار الموقوفين مابين 24 و 35 سنة.

تعود وقائع القضية بناءا على معلومات لمصالح الشرطة تفيد بقيام امراة بتحويل محلها المستغل كوكالة أعمال بالمدينة الجديدة علي منجلي، الى وكر لممارسة الرذيلة .

واسفرت التحريات التي قامت بها مصالح الامن من تحديد هوية المشتبه فيها و مكان المحل بدقة

و بعد عملية المراقبة الشرطية التي اخضع لها المحل تم التأكد من تردد اشخاص عليه لفترات متباينة

وبناء على خطة محكمة تم مداهمة المقر مما مكن من توقيف صاحبة المحل رفقة شخصين

وبتفتيش الدقيق للمحل تم ضبط زوجين غير شرعيين بالغرفة الخلفية للمحل في حالة تلبس،

و حجز 36 واقي جنسي في أماكن متفرقة، و مبلغ مالي يقدر بحوالي 9 ملايين سنتيم

بالاضافة الى 72 قرص من حبوب منع الحمل و كذا سيجارة ملفوفة من المخدرات

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق.