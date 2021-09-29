توقيف 5 داعمين للإرهاب عبر التراب الوطني

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 سبتمبر 2021، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 201 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت ذات المفارز، 12 مركبة و124 موادا كهربائيا و98 مطرقة ضغط و9 أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 2.7 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 17 شخصا وحجز 7 بنادق صيد و(1000) خرطوشة و(19620) وحدة من الألعاب النارية و(90) قنطار من مادة التبغ و(4980) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات منفصلة بكل من الوادي وبسكرة وورقلة وقسنطينة وباتنة وتبسة وأدرار.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (28647) لتر بكل من تمنراست وتندوف وتبسة والطارف وسوق أهراس.

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