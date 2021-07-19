توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 18جويلية 2021.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 263 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت ذات المصالح، 38 مركبة و101 مولدا كهربائيا و59 مطرقة ضغط، وجهازين للكشف عن المعادن و62,2 طن من خليط الذهب الخام والحجارة ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

هذا وتم ضبط 11 بندقية صيد و7000 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وبسكرة وتبسة وأم البواقي وبرج بوعريرج.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ44370 لتر، بكل من برج باجي مختار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعنابة.

فيما تم توقيف 329 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية والبيض وأدرار وجانت وبشار، حسب ذات البيان.