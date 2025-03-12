توقيف 50 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 9 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 50 تاجر مخدرات.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 مارس 2025، عبر كامل التراب الوطني. فقد تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وإحباط محاولات إدخال 9 قناطير و5 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة كذلك إلى حجز 2.954.228 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 145 شخصا وضبط 56 مركبة و191 مولدا كهربائيا و139 مطرقة ضغط. و7 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.

وتمكنت ذات المفارز من توقيف 31 شخصا آخر وحجز مسدس آلي و6 بنادق صيد و48.470 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 14 طن من مادة التبغ و116 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة. ناهيك عن توقيف 417 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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