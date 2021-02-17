توقيف 50 تاجر مخدرات وحجز 359 كغ “زطلة”

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 فيفري 2021، عديد العمليات.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية 50 تاجر مخدرات.

وحجزت كميات من الكيف المعالج تُقدر بـ 359 كيلوغرام بالإضافة إلى 27379 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 213 شخصا.

وحجزت 28 مركبة و81 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط و24 طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير.

وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بينما تم توقيف 18 شخصا آخر وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و12 بندقية صيد ومسدس آلي.

بالاضافة الى 5490 وحدة من مختلف المشروبات و2610 وحدة من مادة التبغ.

وهذا خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة وغرداية والوادي وقسنطينة وسطيف وباتنة وميلة ومعسكر وبرج باجي مختار.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 10165 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 53 شخصا من بينهم 10 مغاربة.

وقد كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت.

فيما تم توقيف 108 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وورقلة وغرداية وأدرار.