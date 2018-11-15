توقيف 6 أشخاص وضبط مسدس آلي وقرابة قنطار “زطلة” بـ3 ولايات

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من البليدة وتيبازة شخصين.

وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الجيش عن ضبط مسدس آلي.

وفي ذات السياق، ضبطت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني،19,5 كلغ من الكيف المعالج كانت بحوزة بارون مخدرات بالبليدة.

في حين أوقفت مفرزة الجيش الوطني الشعبي، بوهران، 3 بارونات مخدرات وحجزت 62 كلغ من الكيف المعالج، 7980 قرص مهلوس، 1.500.000 دينار جزائري، 3 مركبات سياحية.

أما في تمنراست أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست مهربا و8 منقبين عن الذهب .

وأسفرت العملية عن ضبط 17 طنا من المواد الغذائية،3 أجهزة كشف عن المعادن 4 دراجات نارية.

في سياق آخر أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 32 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والقالة.