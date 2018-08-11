توقيف 6 بارونات شواطئ فرضوا قانون الغاب في شواطئ الحمدانية بتيبازة

حولوا شاطئ «طروا زيلو» إلى ملكية خاصة بإجبار المصطافين على دفع إتاوات

أوقفت مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية تيبازة في مداهمات لعدد من الشواطئ غرب الولاية، 6 منحرفين منهم اثنان مسبوقان قضائيا وحجزت 170 خيمة وعشرات الشمسيات والطاولات والكراسي، التي كان يحتل بها هؤلاء المسبوقون مساحات واسعة من الشواطئ، مجبرين المواطنين على دفع إتاوات مالية مقابل الجلوس.

العملية التي أشرف عليها قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، العقيد بن عبد الله محمد، تزامنت ونهاية الأسبوع، وهو التوقيت الذي يكثر فيه نشاط بارونات الشواطئ من مسبوقين ومنحرفين، حيث سخّرت للعملية إمكانيات كبيرة منها أفراد كتيبة درك شرشال وعناصر فرقة الصاعقة بحجرة النص.

وانتهت العملية التي دامت أكثر من 6 ساعات بإنهاء سطوة أصحاب الشمسيات والخيم على الشواطئ الغربية للولاية، وهي العملية التي استحسنها المواطنون أمس.

وأسفرت العملية عن إزالة وحجز 170 خيمة وهياكل حديدية مثبتة على طول شاطئ الحمدانية، إلى جانب مظلات وكراس، حيث فاجأت وحدات الدرك محتلي الشواطئ وصادرت المعدات، ومنعتهم من استغلال مساحات شاسعة من الشاطئ الذي يعرف توافد آلاف المصطافين، وأثناء المداهمات تم توقيف 6 أشخاص حررت في حقهم ملفات قضائية بتهمة استغلال الشاطئ من دون رخصة، وينتظر تقديمهم يوم الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال.

الدرك يعيد ثلاث أطفال تاهوا لعائلاتهم

وخلال المداهمات التي شنتها وحدات الدرك الوطني عثر أفرادها على ثلاث أطفال تائهين في شاطئ الحمدانية، ورغم أن الشاطئ كان مكتظا وعرف توافد آلاف المصطافين، إلا أن أفراد الدرك تمكنوا من إعادة الأطفال إلى أهاليهم في ظرف وجيز جدا.

العملية النوعية التي انتهت بتوفير أجواء الراحة للمواطنين، خاصة وأنهم شاهدوا عمليات التوقيف لمنحرفين ظلوا لسنوات يجبرونهم على دفع إتاوات مالية، جعل عشرات المصطافين يهبون لتحية أفراد الدرك الوطني بأهازيج خاصة بعد حث أفراد الدرك لهم على الاتصال بالرقم الأخضر وطمأنتهم بإنهاء سطوة أصحاب المظلات والشمسيات.