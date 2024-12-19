توقيف 65 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 134 كلغ من الكيف قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 65 تاجر مخدرات. كما أحبطت محاولات إدخال 134 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، فقد تم ضبط 1710 غرام من مادة الكوكايين و376917 قرص مهلوس خلال عمليات أخرى متفرقة.

كما تم توقيف 515 شخصا وضبط 56 مركبة و344 مولدات كهربائية و200 مطرقة ضغط و08 أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف 19 شخصا آخر وضبط 13 بندقية صيد ومسدس آلي و102130 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى (19) قنطارا من مادة التبغ و(28) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عمليات متفرقة.

وقد تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ (88) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. ناهيك عن توقيف (395) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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