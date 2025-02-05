توقيف 75 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 15 قنطارا من الكيف

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 75 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 14 قنطارا و 35 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما تم حجز 3.2 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 1.029.180 قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وعين صالح وتندوف وإليزي. 344 شخصا وضبطت 22 مركبة و 258 مولدا كهربائيا، و155 مطرقة ضغط. و 5 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 9 أشخاص آخرين وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية رشاشة ومسدس آلي و 28.838 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 22 قنطارا من مادة التبغ و أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 7 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. و توقيف 314 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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