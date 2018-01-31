توقيف 8 أشخاص تورطوا في سرقة محلات و وكالة أونساج بتلمسان

تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة تتكون من 8 أشخاص مختصة في السرقات المتكررة للمحلات التجارية

وكذا سرقة داخل وكالة دعم وتشغيل الشباب بدائرة الرمشي.

وحسب بيان لذات الجهة الأمنية تترواح أعمار أفراد الشبكة بين 19 و 28 سنة .

وقائع القضية تعود بناءً على ورود شكوى لمصالح الامن من المواطنين تفيد تعرض محلاتهم التجارية للسرقة في العديد من المرات .

إضافة إلى ذلك تقدم رئيس ملحقة الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب بالرمشي، بشكوى بخصوص سرقة بالكسر والتي استهدفت الوكالة

حيث تم الاستيلاء على 02 طابعات ، آلة نسخ ، جهازي كومبيوتر بجميع لواحقه ، modem خاص بالأنترنيت، جهاز التفرقة switch 8 port

وعلى إثر ذلك قامت عناصر الشرطة بتكثيف البحث مكن أجل توقيف الفاعلين

أين أسفرت التحقيقات التي قامت بها الشرطة عن توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و 28 سنة مسبوقين قضائيا في مثل هذه الجرائم

واسترجاع المسروقات.

وبعد تقديمهم للجهات الامنية المختصة اعترفوا بالأعمال المنسوبة إليهم .