توقيق شابين خنقا رعية صيني للسطو على محفظة أمواله بالعاصمة

أفلحت مصالح الامن بالعاصمة في توقيف شخصين إثنين يحترفان السرقة باستعمال العنف. في أعقاب تعرض رعية صينية إلى اعتداء خطير خلال تواجده بأرض الوطن في مهمة زيارة المعرض الدولي بالصنوبر البحري بالمحمدية شرقي العاصمة.

وتم تقديم المتهمين الموقوفين الى الجهات القضائية ليمثلا أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس للمحاكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري لمتابعتهما بجنحة السرقة بالعنف. ويتعلق الامر بالمدعو ” س.ا،” ج.م” فيما شهدت الجلسة غياب الضحية الرعية الصيني “زيناكالبان”.

كما كشف مجريات المحاكمة أن عملية ايقاف المعنيين جاء عقب شكوى قيدها الضحية الصيني. لتعرضه للسرقة من طرف مجهولين مقدما مواصفاتهما لرجال الشرطة. بحيث قام أحدهما بخنقه من الخلف لشل حركته فيما تولى شريكه بسرقة محفظته اليدوية. التي كانت تحوي على مبلغ 23 الف دج ووثائقه الشخصية. وهذا خلال تواجده بمعرض الصنوبر البحري بالمحمدية.

وبعد حوالي 3 أشهر من الحادثة تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية الفاعلين. فتم توقيفهما والتحقيق معهما. وفي الجلسة حاول المتهمين إنكار جزء من الوقائع إذ صرح المتهم “ج.م” بأنه لم يقم بسرقة المحفظة محل الجرم. بل عثر عليها ملقاة على الأرض بصفة عرضية فقام بالتقاطها. كما أنكر نكرانا تاما خنقه للضحية كما ورد في محضر شكواه.

وأمام ماورد مم معطيات نوه القاضي كلا المتهمين أن الفعل الذي اقترفاه يمس بسمعة الوطن خاصة لدى السواح الأجانب. وأنه يؤثرا سلبا على نفوس الزائرين للجزائر. ليأمر بوضع كل واحد منهما تحت إجراءات الرقابة القضائية. مع الالتزام بالامضاء في سجل المحكمة كل يوم أحد الى حين تاريخ محاكمتهما يوم 20 سبتمبر الجاري.