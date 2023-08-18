تولوز يرفض عرضا بـ 17 مليون أورو مقابل التخلي عن شايبي

رفضت إدارة نادي تولوز الفرنسي، عرضا رسميا وصل إليها في حدود 17 مليون أورو، مقابل التخلي عن لاعبها الدولي الجزائري، فارس شايبي.

وكشف موقع “lesviolets” المهتم بأخبار نادي تولوز، نقلا عن “ليال توماس” صحفي شبكة “سكاي سبور” بأن نادي آنتراخت فراكفورت، لا يزال مهتما بالتعاقد مع شايبي.

كما أوضح المصدر ذاته، نقلا عن مصادره الخاصة، بأن الفريق الألماني، تقدم بـ 3 عروض للظفر بخدمات لاعب الخضر، آخرها بقيمة 17 مليون أورو، إلا أن العروض الثلاثة قوبلت بالرفض من الرئيس داميان كومولي.