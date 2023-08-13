شايبي يهدي تولوز فوزا مثيرا أمام نانت

أهدى الدولي الجزائري، فارس شايبي، ناديه تولوز الفرنسي، عصر اليوم الأحد، فوزا مثيرا على ضيفه نادي نانت، بنتيجة 2-1.

وشارك شايبي بديلا، بداية من الدقيقة الـ 70، مكان زميله موسى ديارا، حينما كان التعادل يفرض منطقه على المباراة المندرجة ضمن افتتاح لقاءات الفريقان في “الليغ1”.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، نجح لاعب الخضر، في تقديم تمريرة هدف الفوز لزميله، راسموس نيكولايسن، قاد به تولوز، لتحقيق أول انتصاراته في الموسم الجديد.

جدير بالذكر، أن المباراة شهدت مشاركة لاعب الخضر الآخر، خوان حجام، بديلا بداية من الدقيقة الـ 60 مكان زميله ماركوس كوكو.

ومنح موقع “هوسكورد” المختص في الاحصاء، شايبي، علامة 7/10 بينما تحصل زميله في المنتخب حجام على علامة 6/10.

🎯 La PASSE DÉCISIVE de Fares Chaibi à la dernière minute pour offrir la victoire à Toulouse !!!! #FCNTFC pic.twitter.com/luwmRWgbsh

— JDZ Football (@JDZFootball) August 13, 2023