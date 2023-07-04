تولوز يرفض 3 عروض بخصوص شايبي

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أمس الإثنين، عن رفض إدارة نادي تولوز الفرنسي، لثلاث عروض بخصوص بيع لاعب المنتخب الوطني فارس شايبي.

وحسبما نقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن موقع “ذاأتلتيك” البريطاني، فإن إدارة نادي تولوز بقيادة المدير الرياضي داميان كوميلي، رفضت مجددا عرض من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني لضم اللاعب شايبي.

وأوضح المصدر، أن آخر عرض لنادي فرانكفورت لإستقدام شايبي بلغ 15 مليون أورو، وسيواصل النادي الألماني مفاوضاته مع إدارة نادي تولوز لإستقدام لاعب الخضر.