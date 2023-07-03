شايبي يفضّل الوجهة الانجليزية

كشفت تقارير هولندية صادرة اليوم الاثنين، بأن الدولي الجزائري، فارس شايبي، يفضل اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

وارتبط اسم لاعب الخضر، ونادي تولوز الفرنسي، بالعديد من الأندية الأوروبية. في فترة التحويلات الصيفية الحالية، على غرار فالنسيا الاسباني، وفينورد الهولندي، بالإضافة إلى أنتراخت فرانكفورت الألماني.

وأفاد موقع “1908” الهولندي، بأن صاحب الـ 20 ربيعا. لن يلعب في فينورد، على اعتبار أنه يفضل الالتحاق بـ”البريميرليغ” الانجليزية.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن شايبي يفضل انجلترا من جهة، إلى جانب العرض المالي القادم من أحد أندية “البريميرليغ” مقارنة بالذي عرضه فينورد من جهة أخرى.