تولوز يشيد بأرقام شايبي في أول مواسمه الإحترافية

أشاد نادي تولوز الفرنسي، بالإحصائيات الإيجابية التي حققها لاعبها الدولي الجزائري فارس شايبي، في أول موسم إحترافي له مع صفوف الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المتوج بكأس فرنسا هذا الموسم، اليوم الثلاثاء، عبر تويتر، إحصائيات شايبي مع الفريق، إذ شارك لاعب الخضر مع النادي البنفسجي في 41 لقاء هذا الموسم.

مبرزا نجاعته التهديفية بإحرازه 8 أهداف وتقديمه 7 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات هذا الموسم.

وأثنى نادي تولوز على لاعبه فارس شايبي، وإعتبره إكتشاف موسم 2022.20232 بفرنسا.

يجدر الإشارة، تُوج لاعب الخضر بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الفرنسي هذا الموسم، نظير الإحصائيات الإيجابية المحققة هذا الموسم.