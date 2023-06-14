شايبي أفضل لاعب شاب في الليغ 1

توج الدولي الجزائري ولاعب نادي تولوز، فارس شايبي، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي الموسم 2022.2023.

ورشح الحساب الرسمي لليغ 1 الفرنسية، لاعب الخضر ونادي تولوز فارس شايبي، رفقة كل من لوكاس شوفالييه حارس نادي ليل. إلى جانب مهاجم أولمبيك ليون برادلي باركولا، والسنغالي حبيب ديارا لاعب ستراسبورغ.

بوضع تصويت للجمهور، لإختيار أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، الذي إنتهى موعده اليوم الأربعاء، بتتويج لاعب الخضر شايبي.

بعد أن حقق تسبة تصويت بلغت 45%، فيما جاء اللاعب السنغالي حبيب ديارا لاعب ستراسبورغ المركز الثاني، بنسبة 31.9%.