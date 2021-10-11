تونس: أول رئيسة وزراء بتاريخ العرب تؤدي اليمين الدستورية مع حكومتها

أدت أول رئيسة وزراء بتاريخ العرب، نجلاء بودن، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية مع حكومتها في تونس، في قصر قرطاج.

وتضم الحكومة التونسية الجديدة كل من امال موسى وزيرة للثقافة، مالك الزاهي وزيرا للشؤون الاجتماعية، فتحي السلاوتي وزيرا للتربية، عصام اليحياوي وزير العدل، علي مرابط وزيرا للصحة.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد كلف بودن، نهاية أوت الماضي، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وأكدت بودن، في تصريحات سابقة، أن الحكومة التونسية التي ستشكلها ستتكون من كفاءات نسائية وشباب.