تونس: إحباط 26 عملية حرڨة بسواحل بنزرت وصفاقس والمهدية

أعلن الحرس الوطني التونسي أن وحدات الحرس البحري إحباط 26 عملية حرڨة لإجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية.

ووفقا لذات المصدر فقد تم إحباط 26 عملية حرڨة لإجتياز للحدود البحرية بسواحل بنزرت وصفاقس والمهدية.

وأضاف المصدر أن الوحدات تمكنت من ضبط 1080 مهاجرا غير شرعي بعد أن عرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

هذا وتشهد السواحل التونسية منذ سنوات تدفقا كبيرا للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي.