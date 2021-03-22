تونس: إطلاق القمر الصناعي تحدي واحد‎

أشرف رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، بمقر شركة “تلنات”، على عملية إطلاق القمر الصناعي التونسي تحدي واحد.

واندرج حضور الرئيس التونسي في إطار تجسيم حرصه الدائم على تشجيع الكفاءات التونسية الشابة في مختلف الاختصاصات والوقوف إلى جانبها.

وأشار الرئيس التونسي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى أن هذا الحدث كان سيُقرن بالذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال.

غير أنه لم يتسنّ ذلك بالنظر إلى التأخير الحاصل في عملية إطلاق القمر الصناعي.

وأعرب عن تمنياته بأن يكون هذا القمر الصناعي الحامل لاسم “تحدي واحد” مقدّمة لتحديات أخرى.

ومن أبرزها كسب معركة التعليم، لأنه لا يمكن بناء مجتمع متقدّم بدون تعليم عصري، متفتح ومتوازن بمنأى عن الحسابات السياسية.

وذكّر بالمقترح الذي سبق أن عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي سنة 2012 المتعلق بإحداث مؤسسة دستورية للتربية والتعليم.

غير أنه لم يقع في ذلك الوقت التركيز على هذين القطاعين بقدر التركيز على قطاعات أخرى.

وشبّه رئيس الجمهورية التونسي، في كلمته، الثورة التونسية بهذه العملية الفضائية.

وشدّد رئيس الدولة التونسي على أن التحديات ستتوالى، وسيرفعها الشباب التونسي المتعطّش للعلم والمعرفة.