تونس: إطلاق النار على شابّ حاول اقتحام مقرّ وزارة الداخلية

قام أعوان دورية قارة متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة في تونس بالتصدي لشاب كان يحمل سلاحا أبيض. يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة.

وحسب موقع موزاييك اف أم التونسي، فقد تم إطلاق رصاصة على الشاب أصابت أحد رجليه. لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة.