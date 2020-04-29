تونس: إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما

قرّر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس 30 أفريل.