تونس: إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما

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تونس: إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما
بقلم نسرين محفوف

قرّر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس 30 أفريل.

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما وذلك ابتداء من 30 أفريل 2020.

Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mercredi 29 avril 2020


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