تونس.. القبض على 56 مهاجرا إفريقيا بعد اجتيازهم الحدود مع الجزائر

ألقت وحدات الحرس الوطني في تونس، القبض على 56 مهاجرا من جنسيات إفريقية. بعد عبورهم خلسة عبر حدود البلاد مع الجزائر.

كما نقل موقع “موزاييك” التونسي نقلا عن المتحدث باسم الحرس، أن “وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين ونابل وقبلي”. “ألقت أمس الأربعاء، القبض على 56 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء”. “بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة”. وأعلن أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وقررت دولتان من غرب إفريقيا إعادة مواطنيهما من تونس بعد تصريحات مثيرة للتحريض أدلى بها الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.

وقال سعيد إن الهجرة كانت “مؤامرة” لتغيير الوضع السكاني للبلاد، وألقى باللوم على “الخونة الذين يعملون في دول أجنبية”. واعتقل منذ ذلك الحين عشرات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وقالت ساحل العاج وغينيا إنهما سترسلان طائرات خاصة لإعادة مواطني البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم حكومة ساحل العاج، أمادو كوليبالي. قوله إن “الأمر الأكثر إلحاحا هو إنقاذ الأرواح ومنع وقوع إصابات”.

وكان لدى تونس ما يقدر بنحو 21 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2021. وفقا لأرقام رسمية نقلها ناشط محلي في مجال حقوق الإنسان اتهم سعيد بـ”التحريض على الكراهية”. و”التمييز العنصري ضد المهاجرين الأفارقة”. لكن الرئيس سعيد نفى أنه عنصري.

وبعد تعليقات سعيد، فقد العديد من المهاجرين وظائفهم ومساكنهم بين عشية وضحاها. وأفاد بعضهم بتعرضهم للاعتداء الجسدي.