تونس.. القضاء على 3 إرهابيين ومحاصرة آخر في القصرين

تمكنت وحدات مشتركة من الجيش والحرس التونسي، صباح أمس الجمعة، من القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين للتنظيم الإرهابي “جند الخلافة”. وهذا بولاية القصرين بحسب بيان لوزارة الدّفاع الوطني التونسية .

كما أضافت الوزارة وفق وكالة الأنباء التونسية، أن العملية الميدانية تمت بمرتفعات جبل السلّوم (منطقة عسكرية مغلقة) من ولاية القصرين. دون تسجيل إصابات بصفوف الوحدات المتدخلة .مشيرة إلى أن العمليات جارية لتعقب ما تبقّى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور .

في حين، نقلت الوكالة عن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع المقدم محمد زكري انه تم خلال العملية العسكرية الأمنية “حجز كلاشنيكوف”. و”سلاح شتاير وحزام ناسف ورمانة يدوية و أغراض أخرى مختلفة “.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الارهابيين الثلاثة هم “قيادات بتنظيم جند الخلافة المبايعة لتنظيم داعش الإرهابي “.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة بأن العملية “أسفرت أيضا عن محاصرة إرهابي آخر، يجري التعامل معه”. كما “يجري تعقب بعض العناصر الارهابية الأخرى”.