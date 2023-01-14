تونس.. المعارضة تحتج في الذكرى 12 للثورة

شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، تحركات ومسيرات احتجاجية، نظمها عدد من الأحزاب والمنظمات المعارضة. وذلك تزامنا مع الذكرى الـ12 للثورة في تونس.

ونظمت الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الوطنية وقفات احتجاجية بمناطق مختلفة من العاصمة تونس. لإحياء الذكرى12 للثورة التونسية، وللدفاع عن الحقوق والحريات وفقا للشعارات المرفوعة.

وأضافت مراسلة قناة روسيا اليوم، أن الوقفات الاحتجاجية شهدت وقوع مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن، وسط انتشار أمني كثيف. وبحسب موقع “تونس الرقمية”، انطلقت مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات وهتافات “مناوئة لسعيد ومنددة بانقلابه على الدستور وانفراده بكل السلطات”.

كما شدد المحتجون على أن “سياسة قيس سعيد أوصلت البلاد إلى ما هي عليه من أزمات متعددة”. مبينة “أن الحل الوحيد لإنقاذ تونس هو سحب البساط من تحت قدمي سعيد وعزله ومحاسبته على التجاوزات الخطيرة التي قام بها منذ 25 جويلية” وفق تعبيرهم.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد حالة الطوارىء بالبلاد و التي كانت من المقرر أن تنهي بداية 2023.

وأصدر اليوم الرئيس التونسي مرسوما رئاسيا يتضمن تمديد حالة الطواريء بالبلاد لمدة شهر .وذلك بداية من الفاتح جانفي إلى غاية 30 جانفي 2023.

ووفقا للعدد 143 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وحسب الأمر عدد 959 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

امر قيس سعيد بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2023 إلى غاية 30 جانفي 2023 .