تونس: المواجهات تتجدد بين المحتجين و قوات الأمن

تجددت المواجهات الليلية مساء الأربعاء في تونس بعدة مناطق بضواحي العاصمة وداخل البلاد.

حيث تم تسجيل مواجهات بمنطقة حي ابن خلدون شمال العاصمة ومنطقة حمام الأنف من محافظة بن عروس.

وتدخلت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعات المتفرقة التي تظهر ليلا للقيام بأعمال شغب.

من جهته أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه لا يمكن وصف أعمال الشغب الليلية بالاحتجاجات.

موجها اتهاما مباشرا لما أسماه شبكات الفساد و التهريب بأنها تقف وراء أعمال الشغب بتجنيدها لشباب ومراهقين.

مؤكدا أن قوات الأمن تتعامل برصانة مع الأحداث لتضمن سلامة الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة.

واتهم الشاهد أطرافا سياسية من بينها تحالف الجبهة الشعبية بتأجيحها الاحتقان عبر ترويج خطاب وصفه بالتحريضي و غير المسؤول.