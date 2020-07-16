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تونس: بعد إستقالة الفخفاخ.. إقالة 6 وزراء من حركة “النهضة”

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تونس: بعد إستقالة الفخفاخ.. إقالة 6 وزراء من حركة “النهضة”
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، إقالة 6 وزراء من حركة “النهضة”، بعد تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إستقالته.

وقدم الفخفاخ، استقالته للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد 5 أشهر من توليه المنصب، بعد الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء، في قصر قرطاج.

واجتمع قيس سعيد أمس، برئيس مجلس البرلمان راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وجاء ذلك، في أعقاب تقديم لائحة موقعة من 105 نواب في البرلمان لسحب الثقة، وذلك من عدد من الكتل ومنها “النهضة” و”قلب تونس” ونواب مستقلين.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=854352

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