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تونس تحبط محاولة هجرة 23 شخصا نحو إيطاليا

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تونس تحبط محاولة هجرة 23 شخصا نحو إيطاليا
بقلم عمر تدريست

أحبطت البحرية التونسية محاولة هجرة غير الشرعية لـ 23 شخصا باتجاه إيطاليا.

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع التونسية العقيد، بلحسن الوسلاتي، في  تصريح نقلته اليوم السبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

إن وحدة تابعة لجيش البحر، ضبطت ليلة الجمعة إلى السبت، زورقا مطاطيا بمنطقة خليج تونس على متنه 23 تونسيا كانوا يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا.

ولفت إلى أنه تم نقل هؤلاء الحالمين بالهجرة إلى القاعدة البحرية بمنطقة حلق الوادي من الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

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