تونس تخفّض أسعار المحروقات للمرة الرابعة تواليا

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي، اليوم الأربعاء، عن تخفيض أسعار بعض المواد البترولية للشهر الرابع على التوالي.

وأكدت الوزارة بأن التخفيض تقرر في أعقاب الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

وسيدخل قرار اعتماد التخفيض الجزئي الجديد على أسعار بيع بعض منتوجات النفط بداية من اليوم الأربعاء 8 جويلية الجاري.

وقد تم تخفيض سعر البنزين الخالي من الرصاص بـ 30 مليما، ليصبح سعره الجديد 1945 مليم للتر، كما خفّض سعر “الغازوال” من دون كبريت بـ 25 مليما، ليصبح سعره 1725 مليم للتر.

فيما تم تخفيض سعر “الغازوال” العادي بـ 20 مليما لينزل سعره إلى 1490 مليم للتر، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار كانت قد خفّضت يوم 9 جوان الفارط.