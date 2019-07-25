تونس تدعو شعبها للإلتفاف حول المؤسسات الدستورية

دعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الوحدة الصماء والإلتفاف حول المؤسسات الدستورية عقب وفاة الرئيس قايد السبسي.

وجاء في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”: “ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى وبقلوب يملؤها الإيمان والخشوع”.

“تنعى تونس أحد أكبر رجالاتها وبناتها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مرابطا من أجلها حتى تكون وتظل حرة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر”.

“لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة”.

“وقرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الإنتقال الديمقراطي، وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها”.

وفي هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والإلتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها.