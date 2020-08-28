تونس.. تسجيل 117 حالة بـ”كورونا” ووضع 16 ولاية في “القائمة الحمراء”

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الخميس، بأنها سجلت 117 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، من بينها 110 حالة محلية و 3 حالات وافدة و 4 حالات بصدد التقصي.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، فقد تم تسجيل 2122 حالة مؤكدة بوباء “كورونا” منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط، منها 512 حالة وافدة و 1604 محلية و 23 وفاة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 1741 حالة وعدد المرضى الحاملين للأعراض 222 شخص، فيما يتم التكفل بـ 48 مصاب في المستشفيات، بينهم 10 مرضى في العناية المركّزة.

هذا وقال عضو اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس “كورونا”، الحبيب غديرة، إن تأزم الوضع الصحي الوبائي من جديد مردُه عدم التقيّد بالبروتوكول الصحي ونمط عيش التونسيين في فصل الصيف.

مؤكدا بأن التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية يتسبب في عودة حلقات العدوى بالتوازي مع تصنيف 16 ولاية في القائمة الحمراء بعد تسجيلها معدلا بأزيد من 10 إصابات لكل 100 ألف ساكن.

مشيرا إلى أن هذه القائمة شملت حسب معطيات المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ولايات “قابس، الكاف، القيروان، سوسة، تونس، بن عروس، مدنين، أريانة، صفاقس، تطاوين، القصرين، جندوبة، المهدية، منوبة، نابل وقبلي”.