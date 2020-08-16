تونس تسجّل 120 حالة بفيروس كورونا وولاية قابس بؤرة تفشي جديدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس السبت، عن تسجيل 120 حالة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 116 حالة إصابة محلية و4 حالات وافدة.

وأوضح الوزارة بأنها سجلت 142 تحليل إيجابي لفيروس “كورونا”، من بينها 120 حالة إصابة جديدة، منها 116 حالة محلية و4 حالات وافدة و 22 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة.

وعرفت ولاية قابس تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها القيروان وتطاوين، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 2023 حالة مؤكدة، وتعافى 1327 مصاب، فيما توفي 54 شخصا بالوباء.

وتشهد تونس عودة لتفشي وباء “كورونا” بصفة ملحوظة مؤخرا، خاصة بولاية قابس التي اتخذت عدة تدابيرا، بينها منع حفلات الزواج والتجمّعات وكل المناسبات إلى إشعار لاحق.