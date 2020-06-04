تونس تفتح مساجدها امام المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس، الخميس، أن جميع المساجد جاهزة لاستقبال المصلين ابتداءً من الخميس، بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق.
وقال وزير الشؤون الدينية في تونس أحمد عظوم، خلال تفقده جامع الزيتونة وسط العاصمة تونس: إنه “منذ تقرر تعليق الصلاة بدأنا في تحضيراتنا لإعادة فتحها مجدداً، حيث تمت عمليات التعقيم لجميع المساجد“.
وأكد الوزير على “ضرورة احترام التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وارتداء الكمامات للحفاظ على سلامة المصلين”.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في 13 مارس الماضي تعليق الصلاة في المساجد، من بين إجراءات أخرى لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.
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