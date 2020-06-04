تونس تفتح مساجدها امام المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس، الخميس، أن جميع المساجد جاهزة لاستقبال المصلين ابتداءً من الخميس، بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق.

وقال وزير الشؤون الدينية في تونس أحمد عظوم، خلال تفقده جامع الزيتونة وسط العاصمة تونس: إنه “منذ تقرر تعليق الصلاة بدأنا في تحضيراتنا لإعادة فتحها مجدداً، حيث تمت عمليات التعقيم لجميع المساجد“.