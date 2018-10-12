تونس تقترض من البنك الإفريقي أزيد من 70 مليون أورو

منح البنك الإفريقي للتنمية تونس، أمس الخميس، قرضا بقيمة 76 مليون يورو لتنفيذ برنامج لتحسين شبكات التطهير بالتجمعات الصغرى من بينها هبة بمليون أورو لتمويل المرحلة الأولى من البرنامج.

وأفاد بيان لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن الحكومة التونسية ستخصص هذه التمويلات لبناء محطات التطهير

والضخ بنحو 33 تجمعا سكانيا صغيرا، موزعا على 19 ولاية إلى جانب تقليص انتشار الأمراض الناجمة عن المساحات المائية المفتوحة.

ويندرج البرنامج في إطار الأوليات الخمس لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، المتعلقة بتحسين ظروف عيش السكان في القارة الإفريقية

من خلال ضمان الظروف الصحية والنظافة والمحيط والتنمية الاقتصادية للسكاني، إلى جانب تحقيق أهداف الخطة التنموية التي رصدها البنك لتونس للفترة 2016-2020.