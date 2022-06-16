تونس تلغي الرحلات الجوية

أعلنت تونس، عن إلغاء رحلاتها الجوية المبرمجة بتاريخ اليوم الخميس، وتأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت، والأحد. كما أكدت الشركة، أنّه يمكن للمسافرين المسجّلين في رحلات اليوم والمؤجّلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا. وعلى مدى أسبوع كامل في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجّلة مع التزاماتهم.

في حين، ذكر بيان الجوية التونسية، أن هناك 23 رحلة تم إلغاؤها وتأجيلها الى يوم غد الجمعة، من بينها تونس-الجزائر-تونس. كما جاء البرنامج على النحو التالي، الرحلة 712TU711/ تونس- الدار البيضاء- تونس: الساعة الثانية صباحا.

إضافة إلى الرحلة TU856/857 تونس- ميلانو- تونس: الثانية والنصف صباحا، الرحلة725TU724/ تونس-باريس اورلي-تونس: الرابعة والنصف صباحا. الرحلة TU996/997 تونس- نيس –تونس:الساعة الثالثة صباحا، الرحلة 363/362 TUتونس-بولونيا( إيطاليا) –تونس: الثانية والربع صباحا. الرحلة TU214/215 تونس-اسطنبول-تونس: الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، الرحلة TU216/ 217 تونس–اسطنبول-تونس الساعة الثانية صباحا تحت رقمTU218/219 .

والرحلة TU902/903 تونس-مرسيليا- تونس: الرابعة صباحا، الرحلة TU440/441 المنستير–شارل ديغول-المنستير عوضا عن مطار باريس أورلي على الساعة الثامنة مساء. الرحلة TU654/655 جربة- اورلي- جربة: الساعة الرابعة بعد الزوال، الرحلة TU694/695 جربة – مرسيليا- جربة: الساعة الثانية صباحا.

تأجيل رحلة تونس الجزائر إلى الجمعة

إضافة إلى الرحلة TU590/591 جربة- ليون- جربة: الساعة الواحدة والنصف صباحا، الرحلة TU399 تونس- نيامي- تونس: الساعة الثامنة ليلا. الرحلة TU563/564 تونس- نواكشوط – تونس: السادسة و55 د مساء، الرحلة TU395 تونس- باماكو-تونس: الخامسة و25 د مساء. الرحلة TU813/814 تونس- القاهرة – تونس: الحادية عشرة والنصف ليلا، الرحلة TU750/751 تونس – ليون –تونس: الثانية صباحا.

والرحلة TU788/789 تونس –بروكسال –تونس: السابعة و50 د صباحا، الرحلة TU700/701 تونس –جينف –تونس: الثانية و05 دقائق بعد الزوال. الرحلة TU374/375 تونس – الجزائر–تونس: منتصف النهار وربع. تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU756/757 تونس –ميلانو –تونس على الرحلة TU856/857 : الثانية والنصف صباحا تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU718/719 تونس –باريس اورلي –تونس على الرحلتين TU 724/725 على الساعة الخامسة صباحا وTU 718/719 : السابعة و45 دق صباحا. تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU 399 تونس – أبيدجان –تونس على الرحلة TU 397 على الساعة الخامسة و10 د مساء.

في حين، جاء برنامج يوم السبت، بتأمين تنقّل مسافري الرحلة TU 841 تونس –كوناكري – داكار- تونس على الرحلة. TU 841 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

كما وضعت الجوية التونسية، أرقام الهواتف من أجل الإتصال بوكالات أسفار المسافرين أو بمكاتب الخطوط التونسية أو عبر مركز النداء. فمن داخل تونس :77 77 10 81 ، أما من الخارج : 0021670019160.