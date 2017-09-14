تونس تلغي قانونا يمنع زواج التونسية من غير مسلم

أفادت وسائل إعلام، أن تونس قررت الخميس، إلغاء جميع القوانين المانعة لزواج المرأة التونسية من غير مسلم.
وأفاد مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية، أن كل القوانين تم إلغائها اليوم.
في إشارة إلى منشور حكومي يعود لسنة 1973 الذي يقضي بمنع زواج التونسية من غير مسلم.
وفي المقابل يشترط القانون الملغى بإشهار اعتناق الديانة الإسلامية.
للإشارة، كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أطلق دعوة في أوت الماضي بهدف إلغاء تلك القيود القانونية بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية
كما أعلن السبسي عن تكوين لجنة للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين في الميرات.
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التعليقات (9)
والصلاة والسلام على رسوله محمد
أن كل القوانين تم إلغائها اليوم.
ولكن المنافقين لا يعلمون
للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين
ولكن المنافقين لا يفقهون
قانونا يمنع زواج الجزائريين
تهنينا منكم
ومن قوانينكم
امنا بالله و كفرنا بما يعبد من دونه
وانا منا المسلمون
ومنا ……..
اقصد لي زوراب الجيريا وتونيسيا
فمن اسلم فؤولئك تحرو رشدا
اعلم السورة التي تفضح الاعيبكم وقوانينكم
ان شئتم فضحناكم ونعود بالله من دللك
اللهم استرنا ولا تفضحنا
فقد فضحتم انفسكم واثبتم عداوتكم
وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّلائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
لدين الله ولرسوله وعليه الصلاة والسلام
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
لا مُقَامَ لَكُمْ
معنا
ادهبو الى فرنسا تناسبكم قوانينها
زواج التونسية من غير مسلم
وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ
إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا
لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا