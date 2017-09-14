تونس تلغي قانونا يمنع زواج التونسية من غير مسلم

أخبار العالم
  • -
  • 9
تونس تلغي قانونا يمنع زواج التونسية من غير مسلم
بقلم أمينة ج

أفادت وسائل إعلام، أن تونس قررت الخميس، إلغاء جميع القوانين المانعة لزواج المرأة التونسية من غير مسلم.

 

ads-desktop

ads-mobile

وأفاد مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية، أن كل القوانين تم إلغائها اليوم.
في إشارة إلى منشور حكومي يعود لسنة 1973 الذي يقضي بمنع زواج التونسية من غير مسلم.
وفي المقابل يشترط القانون الملغى بإشهار اعتناق الديانة الإسلامية.
للإشارة، كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أطلق دعوة في أوت الماضي بهدف إلغاء تلك القيود القانونية بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية
كما أعلن السبسي عن تكوين لجنة للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين في الميرات.

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************

تعرّف على موقع “النهار”

 

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر موقع “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” على النت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

يحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وفي حال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التفاصيل والتطورات.

يعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة إلى تحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة والشاملة.

يسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع موقع “النهار أون لاين” الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.

التعليقات (9)

  • faycal hamadi

    والصلاة والسلام على رسوله محمد

  • faycal hamadi

    أن كل القوانين تم إلغائها اليوم.
    ولكن المنافقين لا يعلمون

  • faycal hamadi

    للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين
    ولكن المنافقين لا يفقهون

  • faycal hamadi

    قانونا يمنع زواج الجزائريين
    تهنينا منكم
    ومن قوانينكم

    امنا بالله و كفرنا بما يعبد من دونه

  • faycal hamadi

    وانا منا المسلمون
    ومنا ……..
    اقصد لي زوراب الجيريا وتونيسيا
    فمن اسلم فؤولئك تحرو رشدا
    اعلم السورة التي تفضح الاعيبكم وقوانينكم
    ان شئتم فضحناكم ونعود بالله من دللك
    اللهم استرنا ولا تفضحنا
    فقد فضحتم انفسكم واثبتم عداوتكم
    وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّلائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
    لدين الله ولرسوله وعليه الصلاة والسلام

  • faycal hamadi

    فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا

  • faycal hamadi

    لا مُقَامَ لَكُمْ
    معنا
    ادهبو الى فرنسا تناسبكم قوانينها

  • faycal hamadi

    زواج التونسية من غير مسلم
    وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ

    إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا

  • faycal hamadi

    لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

    وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

    مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا

طالع أيضا

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

سوق النهار

ads-desktop
ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital