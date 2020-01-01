تونس تمثل العرب في مجلس الأمن

تحتضن دولة الفيتنام، اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر جانفي خلفا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتستعد تونس لتسلم مقعد في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، لتمثيل الدول العربية بدل الكويت التي ستغادر هذا المقعد.

كما تستعد أربعة دول أخرى للدخول إلى مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين وهي كل من فيتنام، النيجر، إستونيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين.

هذا وفازت تونس شهر جويلية الماضي بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس.

ويتكون المجلس من 15 عضوا، منهم 5 دائمون و10 غير دائمين يجرى انتخابهم كل سنتين.