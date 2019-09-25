تونس.. توقعات بالإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي خلال ساعات

قال المتحدث بإسم المرشح الرئاسي في تونس، نبيل القروي، إنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن القروي في غضون ساعات.

وأضاف المتحدث لموقع “سبوتنيك العربي”، اليوم الأربعاء، أن الجلسة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج عن القروي، ستبدأ بعد قليل.

وتابع ذات المتحدث: “هناك إمكانية للإفراج عن القروي، لإنقاذ المسار الديمقراطي الذي طالبت به كل المؤسسات والمنظمات في تونس”.

وشدد المتحدث، بأن الحزب طالب الجميع بتحمل المسؤولية، في إنقاذ العملية الإنتخابية، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

ويخوض نبيل القروي، الجولة الثانة من الإنتخابات الرئاسية التونسية، مع منافسه قيس سعيد.