تونس تُسجل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن تسجيل 317 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ بدء تفشي الوباء.

كما تم تسجيل، خلال نفس الفترة، 5624 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الإصابات في تونس إلى 563930 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 18369 حالة وفاة.

وحسب الوزارة التونسية، فقد تماثل 3732 شخصا إلى الشفاء من الفيروس، خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 457597 حالة شفاء.