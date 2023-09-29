تونس.. رئيس حركة النهضة المسجون راشد الغنوشي يدخل في إضراب عن الطعام

أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة، اليوم الجمعة، أن زعيمها راشد الغنوشي بدأ إضرابا عن الطعام في السجن يستمر لثلاثة أيام.

وجاء في بيان حركة النهضة المعارضة “دخل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي. ورئيس حركة النهضة ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام … دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم”.

ويشار أن الغنوشي صاحب الـ 82 عاما، يقبع في السجن منذ أفريل 2023. و يواجه اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة مع شخصيات معارضة معتقلة أخرى تتهم الرئيس قيس سعيّد بتنفيذ انقلاب بعدما علق عمل البرلمان المنتخب وتحول إلى الحكم بمراسيم.

وكانت الشرطة التونسية، قد اعتقلت أكثر من 20 شخصية سياسية هذا العام، من بينهم الغنوشي، واتهمت بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.