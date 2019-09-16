تونس.. طلب إلى المحكمة للإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

أخبار العالم
  • -
  • 0
تونس.. طلب إلى المحكمة للإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
بقلم نادية بن طاهر

أودع ممثلو حملة المرشح للرئاسيات التونسية، نبيل القروي، اليوم الإثنين، طلبا لدى المحكمة، لإستصدار قرار بإطلاق سراح مرشحهم.

وأوضح المتحدث بإسم حملة نبيل القروي، حاتم المليكي، لموقع “سكاي نيوز”، أن محامي المرشح قدم طلبا للمحكمة، لإصدار قرار بالإفراج عنه.

وأضاف ذات المتحدث، أن نبيل القريوي فوجئ بإعتقاله على ذمة قضية التهرب الضريبي، بينما لا توجد أي أدلة إتهام ضده.

وقال حاتم المليكي، بأنه لم تصل أي إشعارات من المحكمة حتى الآن، ردا على الطلب.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية لعملية فرز الإنتخابات الرئاسية، حصول نبيل القروي على المركز الثاني، بنسبة 49 بالمائة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=700753

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com