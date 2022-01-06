تونس: قفزة قياسية في إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس، عن تسجيل ارتفاع في عدد التحاليل الإيجابية لمصابين بفيروس كورونا بنسبة بلغت 17.26 بالمائة.

وجاء في بيان للوزارة، إن البلاد سجلت أمس الأربعاء، 2302 إصابة جديدة من إجمالي 13335 تحليلا أنجز يوم الثلاثاء.

ليرتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي في تونس، إلى733 ألفا و379 إصابة.

كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب كورونا في تونس إلى 25 ألفا و617 شخصا.

فيما تعافي 315 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 697 ألفا و537 شخصا.

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كما كشفت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، عن تسجيل 218724 إصابة و48 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 13641520 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 148941 حالة، بعد تسجيل 48 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 51 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 47 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

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