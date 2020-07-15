تونس: قيس سعيد يطلب من الياس الفخفاخ تقديم إستقالته

طلب رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، من رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، الاستقالة من رئاسة الحكومة.

وحسب ما نقله موقع “نسمة” التونسي، عن إذاعة “موزاييك أف أم”، فإن اجتماعا جمع قيس سعيد برئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ، انتهى بطلب الرئيس التونسي، الاستقالة من الياس الفخفاخ.

هذا وبدأت حركة “النهضة” التونسية، صباح اليوم الأربعاء، في جميع التوقيعات من أجل رفع عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ.

وحسب ما ورد في موقع “نسمة” التونسي، فقد جاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار مجلس شورى حركة “النهضة” المتعلق بتبني خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ.

وقد كلّف مجلس شورى حركة “النهضة” التي تضمّ 54 نائبا في مجلس نواب الشعب، رئيس الحركة، راشد الغنوشي، بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.

هذا وبلغ عدد الامضاءات على لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ 105 توقيعا، لنواب البرلمان.