تونس.. قيس سعيد يعين فريقا جديدا للعمل معه بالرئاسة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن فريق جديد للعمل بالرئاسة معه.

حيث تم تعيين طارق بالطيب سفير تونس بطهران مديرا للديوان الرئاسي، خلفا لنبيل عجرود.

وأمير اللواء (م) محمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي خلفا لأمير اللواء كمال العكروت. وقد شغل في السابق خطة رئيس أركان جيش البرّ وخطّة ملحق عسكري بليبيا.

ورشيدة النيفر مستشارة لشؤون الإعلام والاتّصال وهي جامعيّة وصحفية في جريدة “لا بريس” سابقا ورئيسة سابقة لجمعية الصحفيين التونسيين.

كما تم تعين نادية عكاشة مستشارة للشؤون القانونية خلفا لخير الدين بن سلطان.

وتم طارق الحناشي مديرا للمراسم خلفا للسفير المنذر مامي، وقد عمل في السابق بقنصلية تونس ببنغازي وبسفارتها بالجزائر وبالمعهد الدبلوماسي ثمّ بديوان وزير الشؤون الخارجية.