تونس: لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة عن عدم تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لليوم الخامس .

واستقر عدد الاصابات في البلاد في حدود 1032 حالة مؤكدة.

وإرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى770حالة شفاء أي ما يعادل 75بالمائة من الحالات المسجلة .

وإستقرعدد الوفايات عند 45 حالة وفاة لحد الآن.

وبلغت عدد التحاليل التي أجرتها 33 ألف و323 تحليلا مخبرية.