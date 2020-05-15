تونس: لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي

أخبار العالم
  • -
  • 0
تونس: لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي
بقلم إيمان عياش

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة عن عدم تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لليوم الخامس .
واستقر عدد الاصابات في البلاد في حدود 1032 حالة مؤكدة.
وإرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى770حالة شفاء أي ما يعادل 75بالمائة من الحالات المسجلة .
وإستقرعدد الوفايات عند 45 حالة وفاة لحد الآن.
وبلغت عدد التحاليل التي أجرتها 33 ألف و323 تحليلا مخبرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=820317

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com