أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة عن عدم تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لليوم الخامس .
واستقر عدد الاصابات في البلاد في حدود 1032 حالة مؤكدة.
وإرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى770حالة شفاء أي ما يعادل 75بالمائة من الحالات المسجلة .
وإستقرعدد الوفايات عند 45 حالة وفاة لحد الآن.
وبلغت عدد التحاليل التي أجرتها 33 ألف و323 تحليلا مخبرية.
تونس: لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة عن عدم تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لليوم الخامس .
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