تونس.. 4 مرشحين يعلنون دعم قيس سعيد في مواجهة القروي

أعلن أربعة مرشحين خاسرين في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التونسية، اليوم الأربعاء، دعمهم للمرشح قيس سعيد.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، المرشحون اللذين أعلنوا دعمهم لقيس سعيد هو المنصف المرزوقي ومحمد عبو، ولطفي المرايحي، وحمادي الجبالي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، أمس الثلاثاء، عن المرور إلى جولة ثانية، يتنافس فيها قيس سعيد، ونبيل القروي.

وحصل المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيد، على 18.4 بالمئة من الأصوات، وحصل رجل الأعمال القابع في السجن، نبيل القروي، على نسبة 15.58 بالمئة.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية من اللإنتخابات الرئاسية في تونس، في الـ29 من شهر سبتمبر الجاري.