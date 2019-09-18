عاجل

تونس.. 4 مرشحين يعلنون دعم قيس سعيد في مواجهة القروي

أخبار العالم
  • -
  • 0
تونس.. 4 مرشحين يعلنون دعم قيس سعيد في مواجهة القروي
بقلم نادية بن طاهر

أعلن أربعة مرشحين خاسرين في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التونسية، اليوم الأربعاء، دعمهم للمرشح قيس سعيد.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، المرشحون اللذين أعلنوا دعمهم لقيس سعيد هو المنصف المرزوقي ومحمد عبو، ولطفي المرايحي، وحمادي الجبالي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، أمس الثلاثاء، عن المرور إلى جولة ثانية، يتنافس فيها قيس سعيد، ونبيل القروي.

وحصل المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيد، على 18.4 بالمئة من الأصوات، وحصل رجل الأعمال القابع في السجن، نبيل القروي، على نسبة 15.58 بالمئة.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية من اللإنتخابات الرئاسية في تونس، في الـ29 من شهر سبتمبر الجاري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701686

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com