توني كروس يعلن اعتزاله !

أعلن الدولي الألماني، ونجم ريال مدريد الاسباني، توني كروس، عن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وكانت إدارة ريال مدريد، تحاول إقناع لاعبها بتمديد عقده المنتهي الصائفة المقبلة، لكن كروس قرر رسميا وضع حد لمسيرته الكروية.

ونشر النجم الألماني، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” : “17 جويلية 2014 يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غير حياتي”.

وأضاف كروس: “كانت البداية لفصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. بعد 10 سنوات، في نهاية هذا الموسم، سينتهي هذا الفصل”.

وواصل: “لن أنسى أبدا هذا الوقت الناجح، وأود أن أشكر بشكل خاص كل من استقبلني بقلب مفتوح ووثق بي. أود أن أشكركم أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم من اليوم الأول حتى اليوم الأخير”.

كما أبرز ذات المتحدث: “يعني هذا القرار أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة الأمم الأوروبية”.

مضيفا: “قلت دائما ريال مدريد آخر نادٍ لي. أنا سعيد وفخور، لأن في رأيي وجدت التوقيت المناسب لقراري وأنني استطعت اختياره بنفسي”.

وختم كروس: “كان طموحي دائما أن أنهي مسيرتي في قمة مستواي. من الآن فصاعدًا، هناك فكرة واحدة فقط، أن نتوج باللقب 15 في دوري الأبطال. يحيا مدريد ولا شيء غيره”.