“تويتر”.. إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة

علّقت شركة “تويتر” ما لا يقل عن 58 مليون حساب لمستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.

وفقا لبيانات حصلت عليها “الأسوشيتد برس”.

يسلّط هذا الرقم الضوء على موقف الشركة الجديد ضد الحسابات المشبوهة

جاء عدد الحسابات المعلقة من آلية (فايرهوز)، وهي عبارة عن تدفق للبيانات توفرها الشركة للأكاديميين والشركات.

وغيرهم ممن هم على استعداد لدفع ثمنها.

وأكد “تويتر” الأسبوع الماضي، أنه علّق 70 مليون حساب في ماي، جوان.

يثير العدد الهائل من عمليات التعليق تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات الصارمة على نمو مستخدمي “تويتر”.

وما إذا كان على الشركة تحذير المستثمرين في وقت سابق.